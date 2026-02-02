Musical in Zell Wenn der Tanz zum Wettlauf mit der Zeit wird Ulrike Platten-Wirtz 02.02.2026, 14:00 Uhr

i Die Solisten proben ihre Rollen bereits in Kostümen. Im März wird das Musical "Das letzte Rosenblatt" in der Zeller Stadthalle aufgeführt. Ulrike Platten-Wirtz

Die Ballettschule Jump bereitet ein neues Musical vor, angelehnt an den Hollywoodfilm „Die Schöne und das Biest“. Aufgeführt wird am 7. und 8. März in der Zeller Stadthalle. So laufen die Proben.

Samstags ist Solistenprobe. In der Tanzschule Jump in Zell-Barl sind die Tänzer und Tänzerinnen im Alter zwischen 10 und 74 Jahren bereits in ihre Kostüme geschlüpft, um ihre Rollen besser fühlen zu können. Später werden sie allein mit ihrem tänzerischen Ausdruck dem Publikum in der Zeller Stadthalle mit dem Musical „Das letzte Rosenblatt“ eine rührende Geschichte erzählen.







