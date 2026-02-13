Karneval Strimmiger Berg
Wenn der Prinz mit dem Schlagzeug die Narhalla rockt
Die Jugend-Schautanzgruppe "Los ma springe" überzeugte mit ihrem Können auf der Kappensitzung in der Strimmiger-Berg-Halle.
Kim Hermes

Vier Dörfer, eine Kappensitzung. Unter Prinz Tim aus Mittelstrimmig und Prinzessin Alina aus Liesenich ging es mit Vorträgen, Tänzen und Gesangseinlagen in der Strimmiger-Berg-Halle närrisch zu. 

Lesezeit 3 Minuten
Bei der Kappensitzung des Karnevalsverein Strimmiger Berg e.V. wurde eindrucksvoll bestätigt, dass die vier Dörfer des Strimmiger Berges zu verstehen wissen, wie man die „Fassenacht“ zusammen feiert und lebt. In einem abwechslungsreichen, bunten Mix wurde die prächtige Stimmung, in der restlos ausverkauften Strimmiger-Berg-Halle mit begeisternden Tänzen und tollen Gesangseinlagen angeheizt.

