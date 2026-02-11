Karnevalsgottesdienst in Ernst Wenn der Pastor in Reimform predigt Ulrike Platten-Wirtz 11.02.2026, 12:00 Uhr

i Pastor Peter Lönarz predigte in Reimform vor Gottesdienstbesuchern in bunten Kostümen. Thomas Zenz

Kirche „mal anders“ und als „Ort der unmittelbaren Lebensfreude“ zu erleben, das bot der Fastnachtsgottesdienst in der Kirche St. Salvator in Ernst.

Eine Predigt in Reimform vor Gottesdienstbesuchern in bunten Kostümen, das gab es kürzlich in der Kirche St. Salvator in Ernst. Pastor Peter Lönarz machte sich dabei Gedanken über das, was der Priester an Fastnacht von der Kanzel sagen darf. Er sprach von der (unbegründeten) Sorge vor einem Brief aus Rom, von Leo aus dem Petersdom und dass die Predigt nicht zu lang dauern darf, denn dann der Nachtumzug um zehn Uhr erst startet, weil auf den ...







