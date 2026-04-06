Hinter den Kulissen Wenn der Geist von Patrick Swayze durch die Eifel weht 06.04.2026, 13:30 Uhr

i Das Ensemble der Theaterfestspiele kann romantisch, dynamisch, verträumt und mit viel Energie die Szenen zum Leben erwecken. Christina Bents

Das Team der Theaterfestspiele Vulkaneifel probt für die Aufführung des Musicals „Ghost – Nachricht von Sam“. Der gleichnamige Film ist bekannt durch Patrick Swayze.

„Nehmt den Kopf mit, auf die vier und bringt mehr Tempo rein“, ruft Choreografin Kati Heidebrecht zum Tanzensemble, als es eine Szene probt. Dabei wirken die einzelnen Ausschnitte, die heute zu sehen sind, schon sehr leicht, flüssig und exakt, obwohl erst seit eineinhalb Wochen geprobt wird.







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