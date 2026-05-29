Nicht nur, aber auch in früheren Zeiten waren Tanzabende auf den Eifeldörfern eher die Ausnahme als die Regel. Und wann mal was los war, stellte sich die Frage nach Fahrerin oder Fahrer zumindest eher selten.
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Als wir älter wurden, wurde auch unser Radius weiter. Im Dorf war ja nichtimmer etwas los. Außer Fastnacht und Kirmes gab es im Dorf kaum mal einen Tanzabend. Dakam es uns doch gerade recht, dass auf den Dörfern „um oos Dorf drimerim“ etwas los war und wirdie „leere Zeit“ überbrücken konnten.