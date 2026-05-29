Wenn bei Onkel Fritz in „Jommele de Pank“ abging

Nicht nur, aber auch in früheren Zeiten waren Tanzabende auf den Eifeldörfern eher die Ausnahme als die Regel. Und wann mal was los war, stellte sich die Frage nach Fahrerin oder Fahrer zumindest eher selten.

Als wir älter wurden, wurde auch unser Radius weiter. Im Dorf war ja nicht

immer etwas los. Außer Fastnacht und Kirmes gab es im Dorf kaum mal einen Tanzabend. Da

kam es uns doch gerade recht, dass auf den Dörfern „um oos Dorf drimerim“ etwas los war und wir

die „leere Zeit“ überbrücken konnten.