Weniger Kinder in den Grundschulen in Cochem-Zell?

Was bedeuten die demografischen Veränderungen in der Region für die Schullandschaft? Worauf müssen sich die Schulträger einstellen bei der künftigen Planung? Antworten darauf geben Schulentwicklungspläne. Sie sollen für die Kommunalpolitik die Grundlage für die künftige Schul- und Bildungsplanung sein. Nun hat auch die Verbandsgemeinde (VG) Cochem ein solches Zahlenwerk vorgelegt, der Verbandsgemeinderat hat die Planungen, die von Dr. Anja Reinermann-Matatko von der Schulentwicklungsplanung Beratung aus Bonn erstellt und vorgestellt wurde, zustimmend zur Kenntnis genommen.

Grundsätzlich kann dabei gesagt werden, dass die VG Cochem hier schon gut aufgestellt ist. Der Plan geht davon aus, dass die Jahrgangsbreite im Alter der Primarstufe, also im ersten bis vierten Schuljahr, in den kommenden Jahren noch auf dem derzeit erreichten Niveau von 160 Kindern je Jahrgang liegen wird, dass aber mittelfristig diese Zahl wieder unter 160 sinken wird.

Kein großer Bedarf an Raum für Grundschulen

Was die Raumflächen in den Grundschulen in der Verbandsgemeinde Cochem angeht, sieht der Plan derzeit keine großen Bedarfe. In Bruttig-Fankel und Cochem-Dohr würde zwar aktuell jeweils ein Klassenraum fehlen, angesichts vorhandener großer Räume könne dieses Defizit ausgeglichen werden. In Ediger-Eller würde bei einer Zweizügigkeit ein Flächendefizit bestehen, wobei der Kunstraum in der Turnhalle nicht berücksichtigt wurde. Sofern jeder Raum, der größer als 50 Quadratmeter ist, als Klassenraum belegt würde, könnte dieses Defizit gedeckt werden, so der Plan.

Durchaus hoch ist der Betreuungsanteil in den Grundschulen, der zwischen 85,2 Prozent (Müden) und 50 Prozent (Lieg) liegt. Im Schnitt beträgt die Betreuung in der VG Cochem 68,2 Prozent.

So sieht es nun an den einzelnen Schulen in der Verbandsgemeinde Cochem aus:

Grundschule Bruttig-Fankel: Hier gab es zunächst vier, dann fünf Klassen. In den kommenden Jahren leben im Schulbezirk im Schnitt 23 Kinder pro Jahr, womit die Klassenzahl gehalten werden kann, mit der Möglichkeit zu einer Zweizügigkeit. Ab 2033 steht dann aber eine deutliche Entwicklung hin zur Einzügigkeit an.

Die Grundschule Cochem.

Grundschule Cochem: Hier gibt es aktuell zehn Klassen. Die Zahl der schulpflichtig werdenden Kinder ist allerdings leicht rückläufig, allerdings besuchen auch Kinder außerhalb des Schulbezirks die Schule, was zur Bildung von zwei bis drei Eingangsklassen geführt hat. Sollten die Zuzugseffekte anhalten, könnte dies auch weiterhin gewährleistet werden.

Grundschule Cochem-Dohr: Hier wurden in der Vergangenheit vier bis sechs Klassen beschult, allerdings ist die Kinderzahl im Einzugsbereich rückläufig. In der Summe ergeben sich fünf bis sechs Klassen, die Jahrgangsbreite steigt leicht an. Das Maximum dürfte allerdings erreicht sein, sodass perspektivisch hier eine Einzügigkeit ab 2030 die Regel sein wird.

Grundschule Ediger-Eller: Hier gab es meist vier, zuletzt auch fünf Klassen. Für die kommenden Jahre sind 14 Kinder gemeldet, mehr als in den Vorjahren. Allerdings besuchen auch viele Schülerinnen und Schüler außerhalb des Schulbezirks diese Schule. Die Jahrgangsbreite reicht für den Fortbestand als einzügige Grundschule aus, möglicherweise könnte die Gesamtklassenzahl bei weiterem Zuzug bei mehr als vier liegen.

Grundschule Ellenz-Poltersdorf: Hier wurden meist ein bis zwei Klassen gebildet, seit Jahren gibt es Familienklassen. Viele Kinder aus dem Schulbezirk besuchen andere Schulstandorte. In den kommenden Jahren liegen die Kinderzahlen etwas höher, es könnten zwei Klassen gebildet werden, auch mittelfristig. Vor allem dann, wenn alle Kinder aus dem Schulbezirk die Schule besuchen.

Die Grundschule in Lieg.

Grundschule Lieg: Hier gab es zuletzt zwei Klassen, mittelfristig sinkt die Jahrgangsbreite in der VG Cochem zugehörigen Teil des Schulbezirks, was dann dazu führt, dass nur noch eine Klasse gebildet werden kann. Die Geburtenzahlen lagen bei maximal fünf Kindern, im Jahrgang 2023 gab es kein Kind.

Grundschule Müden: Auch hier gab es immer zwei Klassen. Die Zahl der schulpflichtig werdenden Kinder ist stabil. Daher geht der Plan auch mittelfristig von zwei Klassen aus, wobei wichtig wäre, dass alle Kinder aus dem Schulbezirk auch den Schulstandort besuchen.

Grundschule Landkern (Zweckverband mit VG Kaisersesch): Die Geburtenzahlen sind hier höher als in den Vorjahren. Daher geht der Plan davon aus, dass auch aufgrund der Anmeldesituation für das kommende Schuljahr in einigen Jahren hier acht Klassen zu bilden sind.

Grundschule Treis-Karden (in Kreisträgerschaft): Hier zeichnet sich eine ansteigende Entwicklung bei der Kinderzahl in der Primarstufe ab. Das Maximum von 20 Kindern ist bereits erreicht. Auch Kinder von außerhalb des Schulbezirks, sodass hier meist zwei Eingangsklassen gebildet werden können. Insgesamt erwarten die Planer hier fünf bis sieben zu bildende Klassen, was den Vorjahren entspricht.