Im vergangenen Jahr wurden im Kreis Cochem-Zell 530 Gewerbe angemeldet, das sind 80 weniger als 2023. Im gleichen Jahr gab es aber auch 536 Gewerbeabmeldungen, das ist eine Abmeldung weniger als 2023. 97 der Gewerbeanmeldungen waren dabei Betriebsgründungen, 64 der Abmeldungen waren Betriebsaufgaben. Dies zeigen neue Zahlen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz. Der Kreis Cochem-Zell weist bei den Betriebsgründungen je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner dabei mit 15,5 den höchsten Wert unter allen rheinland-pfälzischen Kreisen auf.

Beim Gewerbesaldo, also dem Verhältnis von An- und Abmeldungen beim Gewerbe je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner, lag im vergangenen Jahr der Kreis gesamt bei – 1,0, bei den Betriebsgründungen dagegen bei einem Plus von 5,3. Cochem-Zell gehört damit zu den sechs Kreisen im Land, die insgesamt ein negatives Gewerbesaldo aufweisen, beim Gewerbesaldo bei den Betriebsgründungen dagegen weist der Kreis allerdings das positivste Ergebnis aller Kreise im vergangenen Jahr auf. Das spricht für ein weiterhin bestehendes gutes Gründungsklima im Kreis.

Höchstes Ergebnis auch bei den Gewerbeabmeldungen

Das höchste Ergebnis in Rheinland-Pfalz zeigt Cochem-Zell auch bei den Gewerbeabmeldungen je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einem Wert von 85,5. Bei den Gewerbeanmeldungen je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt der Kreis dagegen mit einem Wert von 84,6 auf dem siebten Platz unter den rheinland-pfälzischen Landkreisen.

Im Jahr 2024 wurden in Rheinland-Pfalz 34.508 Gewerbe angemeldet. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilt, waren das 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Gewerbeabmeldungen auf 31.968; das waren 3,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit ist die Zahl der angemeldeten Gewerbebetriebe im Jahr 2024 rechnerisch um 2540 gestiegen; davon waren 832 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung.

Meisten Betriebsgründungen waren im Wirtschaftsabschnitt „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“

Die Zahl der sogenannten Betriebsgründungen – das heißt von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung – ist im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen; insgesamt zählten 5483 Gewerbeanmeldungen zu den Betriebsgründungen (plus 13,6 Prozent gegenüber 2023). Den höchsten Anteil an den Betriebsgründungen hatte mit 19,6 Prozent der Wirtschaftsabschnitt „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“. Den zweithöchsten Anteil stellten mit jeweils 12,9 Prozent die Wirtschaftsabschnitte „Sonstige wirtschaftlichen Dienstleistungen“ und „Baugewerbe“. Die Zunahme bei den Gewerbeabmeldungen stammt vor allem aus dem Bereich der Betriebsaufgaben, dem Pendant zu den Betriebsgründungen; betroffen waren also eher Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung. Ihre Zahl stieg um 14 Prozent auf 4651, die der sonstigen Stilllegungen um 1,9 Prozent auf 21.542. dj