Parken in Bernkastel-Kues Weniger Aufwand? Was hinter „fair parken“ steckt 04.09.2026, 12:00 Uhr

i Parken am Nikolausufer. (Archivbild) TV/Clemens Beckmann

„Fair parken“ soll zukünftig die Parkflächen vom Altstadtparkhaus und am Nikolausufer bewirtschaften. Im Internet wird in negativen Bewertungen jedoch von „unfair parken“ gesprochen.

Wer Bernkastel-Kues mit dem Auto besucht, hat einige Parkmöglichkeiten. Etwa das Altstadtparkhaus in der Stadt oder die Parkplätze an den beiden Moselufern. Die Stadt plant nun, die Bewirtschaftung der Parkflächen des Altstadtparkhauses und am Nikolausufer auf einen externen Dienstleister umzustellen.







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