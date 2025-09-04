Soziale Medien wie Instagram verhelfen vielen Urlaubszielen zur Popularität. Zieht das auch an der Mosel? Welcher Ort wird in Bernkastel-Wittlich am häufigsten erwähnt?

Bernkastel-Wittlich. Einst ein verträumter Ort, nun ein Topziel für Urlauber: So mancher Reisedestination haben die sozialen Medien schon wahre Touristenströme beschert. Internetnutzer fotografieren sich an besonders pittoresken und außergewöhnlichen Orten, veröffentlichen die Bilder und regen so viele weitere Menschen dazu an, ebenfalls dorthin zu reisen.

Wie aber steht’s hier um die Mosel? Wie beliebt ist sie auf Instagram, wo gerade die Bildsprache so wichtig ist? Welche Orte zeigen die User hier besonders häufig? Und wer landet auf den hinteren Plätzen?

Welcher Moselort in Bernkastel-Wittlich am häufigsten auf Instagram erwähnt wird

Wir haben uns erst einmal angeschaut, welche Namen von Moselorten im Landkreis Bernkastel-Wittlich besonders häufig erwähnt werden. Und der Gewinner ist... Bernkastel-Kues! Ja, Sie haben es sicher geahnt. 66.300 Mal findet sich auf Instragram der Hashtag #bernkastelkues, zudem 49.000 Mal #bernkastel (was beides mit dem Weinfest der Mittelmosel jetzt sicher noch einmal steigen wird). Sorry, aber da reicht #trabentrarbach mit 31.500 Erwähnungen (plus 14.900 Mal #traben) nicht heran.

Auf dem dritten Platz landet – und das hätten Sie bestimmt nicht gedacht – Erden! 41.800 Mal wird der Hashtag #erden genutzt. Allerdings ist damit nicht immer der hiesige Ort gemeint, sondern es werden auch jene angesprochen, die sich zum Beispiel mit Meditation oder dem Umarmen von Bäumen „erden“ wollen.

In Reil spielt der Wein die größte Rolle in den sozialen Medien

#reil erreicht mit 21.700 Beiträgen ebenfalls einen hohen Bekanntheitsgrad, und hier spielt thematisch der Wein die größte Rolle. Gleichauf liegen dann mit rund 12.000 Erwähnungen #kröv und #piesport; #kesten folgt mit 11.500.

Deutlich dahinter liegen #brauneberg und #lieser mit gut 5000 Erwähnungen, #zeltingen gar nur mit rund 1000 Beiträgen, ebenso wie #veldenz, #ürzig und #enkirch. Wobei doch auch diese Orte so viel Schönes zu bieten haben...

Und welche Motive zeigen die User am häufigsten? Im Fall von Bernkastel-Kues sind es ganz klar der Blick über die Mosel, oft von der Burg Landshut aus, und der historische Marktplatz, vor allem das Spitzhäuschen. Aus Traben-Trarbach werden am häufigsten Bilder vom Brückentor und der Grevenburg gepostet.

Grundsätzlich kommen von den hiesigen Sehenswürdigkeiten die Burg Landshut und das Schloss Lieser mit mehr als 5000 Erwähnungen am besten weg. Aber im Vergleich mit der Cochemer #reichsburg mit 15.100 und #reichsburgcochem mit 20.100 Erwähnungen – oder gar der Burg Eltz mit 126.000 Beiträgen – sind beide eher noch verwunschene Reiseziele im Kreise der Instagram-Nutzer.

Koblenz hat noch mehr Erwähnungen auf Instagram als Trier

Blicken wir auf die gesamte Mosel, ist #trier mit 984.000 nochmal deutlich populärer, wird von #koblenz mit 1,3 Mio Erwähnungen aber übertroffen. Was angesichts von Triers Status als (so hoffen wir doch) ältester Stadt Deutschlands doch überrascht.

Der zweithäufigste Hashtag nach #mosel (855.000 Beiträge) ist übrigens #moselwein, der 81.400 Mal gesetzt wurde. Und damit haben die hiesigen Tropfen die Nase weit vorn vor ihren Konkurrenten aus den umliegenden Weinregionen. #pfälzerwein schafft es nur auf 19.800 Erwähnungen, #pfalzwein auf 52.600 (macht zusammen trotzdem weniger). #rheinhessenwein gibt’s 55.400 Mal, #ahrwein 13.300 Mal.

Aber Bilder schauen reicht nun mal nicht, um sich von der Mosel oder dem Moselwein beeindrucken zu lassen. Denn wahren Genuss gibt’s eben nur im echten Leben. Aber zur Inspiration dient das Internet ja allemal.