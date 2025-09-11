Die Lese an der Mosel beginnt in der Regel mit der frühen Sorte Rivaner (auch Müller-Thurgau genannt). In der Abfolge der Rebsorten kommt danach der Dornfelder zur Reife, dann Weiß- und Grauburgunder, gefolgt von Spätburgunder und an der Obermosel der Elbling. Mit der Reife der Rieslingtrauben kommt an der Mosel die Weinlese zu ihrem krönenden Abschluss. Viele Einflüsse entscheiden über Zeitpunkt der Ernte. Wichtigster Indikator für die Reife der Trauben ist der Fruchtzuckergehalt, der in Grad Öchsle gemessen wird. Aber nicht nur der natürliche Zuckergehalt ist entscheidend. Um reife, harmonische Weine erzeugen zu können, muss der Winzer die physiologische Reife der Trauben abwarten. Viele Winzer messen daher nicht nur das Mostgewicht, sie probieren im Herbst täglich die Trauben in ihren Weinbergen, um festzustellen, wann der Geschmack und damit die Qualität optimal ist. Das ist dann der Fall, wenn die Traubenkerne braun werden und sich leicht vom Fruchtfleisch lösen.