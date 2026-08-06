Volksfest in Wittlich
Welche Speisen es auf der Säubrennerkirmes 2026 gibt
Die Säubrennerkirmes startet dieses Jahr am 14. August. (Archivbild)
Die Säubrennerkirmes startet dieses Jahr am 14. August. (Archivbild)
Andreas Sommer

Was wird bei der traditionellen Säubrennerkirmes in Wittlich serviert? Natürlich: Saubraten. Welche Angebote – von Streetfood bis Cocktails – es noch gibt, lesen Sie hier.

Lesezeit 2 Minuten
Die Säubrennerkirmes 2026 bietet nicht nur zahlreiche Fahrgeschäfte und Attraktionen, sondern auch Leckereien für jeden Geschmack. Nach der aktuellen Planung werden 44 Verpflegungsstände aufgebaut.Neben der traditionellen Saubratenausgabe, die zur Säubrennerkirmes gehört, findet sich zum Beispiel mit dem Möhrengrill – dort werden gegrillte Möhren zubereitet – auch vegetarische Gerichte.
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