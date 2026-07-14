Invasive Arten am und im Fluss
Welche Fische schwimmen in der Mosel herum? 
Die Schwarzmundgrundel ist die Fischart, die am häufigsten in der Mosel vorkommt.
Die Schwarzmundgrundel ist die Fischart, die am häufigsten in der Mosel vorkommt.
Marius Becker. dpa/Marius Becker

In der Mosel schwimmen so einige Fische, aber auf Platz 1 hat sich eine Art gemogelt, die eigentlich gar nicht von hier kommt.

Lesezeit 1 Minute
Enten, Gänse, Schwäne: Sie alle trifft man oft, wenn man entlang der Mosel spaziert. Manchmal watscheln sie am Wegesrand, manchmal planschen sie auf dem Wasser herum, tauchen auch mal ab. Doch was schwimmt eigentlich unterhalb der Wasseroberfläche? Jedenfalls so einige Fische: Das Landesamt für Umwelt (LfU) Rheinland-Pfalz führte im Jahr 2020 Befischungen im Gesamtverlauf der Mosel durch.
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