Die Außenstelle Cochem-Zell des Weissen Rings arbeitet bereits seit Jahren professionell für die Opfer von Kriminalität. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei ehrenamtlich tätig, zumal sich der Weisse Ring aus Spenden und auch anderen Zuwendungen finanziert. Bei ihrer letzten Tagung in der Polizeiinspektion Cochem wurden vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Cochem-Zeller Außenstelle für ihr 15-jähriges Engagement vom Landesverband Rheinland-Pfalz mit Urkunden geehrt.

Neben der Außenstellenleiterin Elisabeth Schmitt, Ulmen, gehörten Gabi Jahnen, Urschmitt, Dieter Brück, Neef, und Klaus Zucchet, Valwiger Berg, zu denen, die ob ihres großartigen Einsatzes gewürdigt wurden. Die Außenstellenleiterin unterstrich dann auch: „Wir alle sind Ehrenamtsmitglieder und damit die tragende Kraft des Vereins!“ So begrüßte und bedankte sich die Außenstellenleiterin, Elisabeth Schmitt bei ihrem Team, das konkret aus insgesamt acht aktiven Kolleginnen und Kollegen besteht.

Schon mehr als 20 Fälle in diesem Jahr

Sie führte weiter aus: „Um zukunftssicher zu bleiben, bedarf es allerdings mehr junger Menschen, die sich für den Opferschutz einsetzen. Die Anforderungen haben sich in den 15 Jahren komplett digital verbessert und verändert. Hinzu kommen Prävention und Öffentlichkeitsarbeit!“, unterstrich sie dabei. Der Slogan „Wir lassen sie nicht alleine!“ will auch in den kommenden Jahren im Kreis Cochem-Zell aktiv gelebt sein.

Großen Wert jedoch legte Elisabeth Schmitt auf jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereit sind, die erforderlichen Seminare und Lehrgänger zu besuchen, um sich fit zu machen für die so wichtige Opferarbeit. Gerne erinnerte Elisabeth auch an nötige Spenden und dankte der Sparkasse für eine großzügige Spende in Höhe von 500 Euro. Alleine in diesem Jahr gab es mehr als 20 Opferfälle im Bereich häusliche und sexuelle Gewalt und bei Betrügereien.

Mehr Infos über den Weissen Ringe und die Außenstelle Cochem-Zell unter Telefon 0151/551 646 63