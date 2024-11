Festwoche in Moseldorf Weinort Briedel ehrt seinen Pfarrpatron St. Martin Winfried Simon 17.11.2024, 13:15 Uhr

i Besinnlich und dennoch fröhlich: Die geistliche Weinprobe in der Briedeler Kirche war ein Höhepunkt zum Ende der Festwoche zu Ehren des heiligen Martin. Winfried Simon

Eine besondere Weinprobe in der Kirche schloss jüngst eine Festwoche zu Ehren des heiligen Martin ab. Die Veranstaltung schuf eine einmalige Atmosphäre und bot viele Momente zum Innehalten.

Sankt Martin ist der Schutzpatron der Briedeler Kirche, die in diesem Jahr ihren 250. Geburtstag feiert. Jedes Jahr gedenkt man in dem schmucken Weinort des in der Christenheit sehr bekannten Heiligen, der nach der Legende als römischer Soldat mit einem Bettler seinen Mantel teilte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen