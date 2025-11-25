Weihnachtsmärchen zum Lauschen Weinmajestäten aus Cochem machen eigenes Hörspiel 25.11.2025, 07:59 Uhr

i Sichtlich viel Spaß haben die Weinmajestäten Alicia Steffens und Lea Schlaug (von links) beim Einsprechen des Hörspiels. Jens Weber/Reichsburg GmbH

In Cochem gibt es was auf die Ohren. Die beiden amtierenden Weinmajestäten Alicia Steffens und Lea Schlaug haben eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und als Hörspiel aufgenommen.

Dass sich die amtierenden Weinmajestäten des Ferienlands Cochem jedes Jahr etwas einfallen lassen, um den Weihnachtsmarkt in der Kreisstadt mit einer Spendenaktion für einen guten Zweck zu bereichern, hat Tradition. In diesem Jahr haben sich Weinkönigin Alicia Steffens und Weinprinzessin Lea Schlaug aber etwas ganz Besonderes ausgedacht.







