Weinkönigin auf Cochemer Heimat- und Weinfest ernannt
Die neuen Cochemer Regentinnen beim Festumzug.
Was gibt es Besseres, als sich durch die heimischen Weine durchzuprobieren? Das konnten die Besucher auf dem traditionellen Cochemer Heimat- und Weinfest. Ein besonderes Highlight war dabei vor allem die Krönung der neuen Weinmajestäten.

Wein, Musik und gute Stimmung: Das alles bot das traditionelle Heimat- und Weinfest rund um den Cochemer Rathausplatz auch in diesem Jahr. Offiziell eröffnet wurde die beliebte Festveranstaltung mit der Krönungszeremonie, wobei das Publikum dicht gedrängt die Ernennung der neuen Weinmajestäten erwartete. Alicia Steffens übernahm die Krone der neuen Weinkönigin und Lea Schlaug das Diadem ihrer Prinzessin.

Danach wurde fleißig gefeiert: Die Besucher konnten sich an den zahlreichen Weinständen durch die heimischen Rebensäfte durchprobieren und bei einem gemeinsamen Plausch die Musik genießen. Zu den Highlights gehörte zudem der farbenfrohe Umzug am Festsonntag und das nächtliche Brillantfeuerwerk in Cochem.

