Weinmajestät aus Ediger-Eller Weinkönigin Anna Zenz: So turbulent ist die erste Woche 03.10.2025, 07:00 Uhr

i Das neue Trio an der Spitze der deutschen Weinmajestäten: Katja Simon (vorn, von links), Anna Zenz und Emma Meinhardt. Thomas Esser

Acht Tage ist es her, als für Anna Zenz eine Sternstunde schlug: Die junge Frau von der Mosel darf als Deutsche Weinkönigin das Land repräsentieren. Die erste Woche liegt hinter ihr – mit vielen Eindrücken.

Atemlos durch die erste Woche als Deutsche Weinkönigin – ganz so schlimm ist es für Anna Zenz zwar nicht gewesen. Aber Anna ist derzeit allerorten gefragt, vor allem bei Journalisten. Das ist sehr zeitintensiv. So hat sie in der ersten Woche zwei Fernsehauftritte beim Südwestfunk in Mainz gehabt und vier Radiointerviews gegeben.







