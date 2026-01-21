Beim großen Zuspruch zum Mosel-Wein-Nachts-Markt stellt sich die Frage, wie die Keller noch stärker für Tourismus und Veranstaltungen genutzt werden könnten. Ein paar Ideen gefällig?
Lesezeit 3 Minuten
Traben-Trarbach. Er hat eine der größten Erfolgeschichten der vergangenen Jahre in der Region geschrieben: der Mosel-Wein-Nachts-Markt in den einstigen Weinkellern von Traben-Trarbach. Von Ende November bis Anfang Januar gibt es in der Stadt an den Wochenenden kein Durchkommen mehr – über wie unter der Erde.