11.03.2026, 09:05 Uhr

i Im Oktober 2023 stand das ehemaliger Weingut Rademacher in der Cochemer Pinnerstraße lichterloh in Flammen. Übrig blieb nurnoche eine Ruine. Nachdem das Grundstück nun lange im Besitz der Stadt war, gibt es nun einen neuen Eigentümer, doch wie es weiter geht ist noch immer ungewiss. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Im Oktober 2023 brennt das ehemalige Weingut Rademacher in Cochem. Seither spielt sich in der Kreisstadt ein Hin und Her ab, wem das Grundstück gehört und was nun aus der Ruine werden soll. Eine Übersicht der vergangenen zweieinhalb Jahre.

Die Stadt Cochem hatte große Pläne für das ehemalige Weingut Rademacher in der Pinnerstraße: Ein Weinbau- und Freilichtmuseum inklusive reaktivierter Weinbergsbahn. Doch im Oktober 2023 kam alles anders. Das Gebäude geriet in Brand und die Flammen hinterließen nur noch eine Ruine.







