Traum an der Mosel erfüllt Weingut Brohl aus Pünderich: Zur Hälfte in neuen Händen Winfried Simon 27.01.2026, 09:00 Uhr

i Zwei Ehepaare, ein Weingut. Von links: Rüdiger Litten, Dorothea Litten, Jutta Brohl, Frank Brohl. Winfried Simon. RZ

Für das Weingut Brohl haben Rüdiger und Dorothea Litten viel vor: Gemeinsam mit den bisherigen Besitzern Jutta und Frank Brohl schmieden sie Pläne, wie es weitergeht. Denn die Moselliebhaber aus Bad Homburg hat mit den Brohls einen Deal gemacht.

Das Weingut Brohl in Pünderich gehört zu den besten an der Mosel. In den vergangenen Jahren hat der ökologisch bewirtschaftete Betrieb von Frank und Jutta Brohl zahlreiche Preise erhalten und Top-Bewertungen bekommen. So zuletzt vom Weinguide Vinum 2025 oder vom Weinführer Eichelmann 2026.







