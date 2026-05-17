Im neuen Studio
Weinglas-Tattoos als Trend an der Mosel
Céline Friedrich will das erste Tattoo-Studio in Bernkastel-Kues eröffnen.
Céline Friedrich will das erste Tattoo-Studio in Bernkastel-Kues eröffnen.
Hans-Peter Linz

Moderne Tattoo-Kunst im alten Gemäuer: Celine Friedrich plant mit ihrem Studio den Umzug nach Bernkastel-Kues. Dort wird sie das erste Tattoo-Studio mitten in der Altstadt eröffnen. Was sich die junge Macherin von diesem Standort verspricht.

Lesezeit 3 Minuten
Bernkastel-Kues. Wo früher Stoffe und Tapeten über den Tresen gingen, zieht bald Farbe unter die Haut: Das historische „Haus Pastor“ in Bernkastel-Kues bekommt eine neue, ungewöhnliche Bestimmung.Es war im Grunde genommen ein Zufall: Nachdem der alte und eingesessene Raumausstatterbetrieb seinen Betrieb eingestellt hatte, stand das historische Gebäude am Markt in Bernkastel-Kues zum Verkauf.

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