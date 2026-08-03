Alle Jahre wieder lockt das Weinfest der Mittelmosel Tausende Menschen nach Bernkastel-Kues. Auch in diesem Jahr ist es wieder vom 3. bis 8. September soweit, wenn den Besuchern aus der Region und dem Ausland ein großes Angebot mit Kirmes, Feuerwerk, Festumzug und natürlich vielen Weinständen gemacht wird.

Und erfahrungsgemäß ist dann in Bernkastel-Kues der Parkraum knapp. Damit der Besuch auf dem Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues von Beginn an entspannt bleibt, lohnt sich daher ein genauer Blick auf die Anfahrt und die Parkplatzsituation vor Ort. Durch Straßensperrungen im Zentrum verteilt sich der Verkehr vor allem auf den Ortsteil Kues. Ein durchdachtes Parksystem stellt jedoch sicher, dass Autos, Wohnmobile und Busse schnell ihren Platz finden. Wer an den Festtagen mit dem eigenen Auto anreist, kann im Stadtteil Kues während des gesamten Zeitraums das Altstadtparkhaus am Forum Alten Bahnhof nutzen. Zusätzliche Kapazitäten werden von Freitag bis Sonntag auf dem Großraumparkplatz auf dem Kueser Werth für eine Gebühr von 7 Euro freigeschaltet.

Weitere Parkflächen am Wochenende

Am Wochenende erweitert sich das Angebot noch einmal deutlich: Samstag und Sonntag stehen weitere Parkflächen am Kueser Moselufer hinter dem Minigolfplatz, am Schulzentrum in Richtung Wehlen sowie bei der Sparkasse Mittelmosel in der Cusanusstraße bereit. Ergänzend stellen auch die Einkaufs- und Drogeriemärkte Lidl, Aldi und Rossmann ihre Flächen am Samstag nach Ladenschluss sowie am Sonntag ab 10 Uhr zur Verfügung.

Für Gäste, die mit dem Wohnmobil anreisen, stehen von Freitag bis Sonntag Stellplätze auf dem Kueser Werth und am Wochenende am Schulzentrum für jeweils 10 Euro bereit. Motorradfahrer können diese zusätzlichen Flächen ebenfalls nutzen, zahlen dafür jedoch 4 Euro. Auch für Busse ist gesorgt: Während der Parkplatz unterhalb der Verbandsgemeindeverwaltung an allen Tagen geöffnet ist, ergänzen das Kueser Werth und das Schulzentrum am Wochenende das Angebot für Busreisen gegen eine Gebühr von 12 Euro.

„Kiss + Ride“-Zonen werden eingerichtet

Wer sich lieber bequem mit dem Auto bringen oder nach dem Festbesuch abholen lässt, muss nicht lange im Stau stehen. Dafür wurden zwei spezielle „Kiss + Ride“-Zonen eingerichtet, an denen kurzes An- und Abhalten zum Ein- und Aussteigen erlaubt ist. Die erste Zone befindet sich von Graach kommend an der Einfahrt zum Moselparkplatz und bietet eine praktische Wendemöglichkeit. Die zweite Anlaufstelle liegt direkt im Uferbereich unterhalb der Verbandsgemeindeverwaltung.

Tipp: Nutzen Sie vor allem am Wochenende die großflächigen Parkangebote auf der Kueser Moselseite, um das gesperrte Ortszentrum von Bernkastel zu umfahren.