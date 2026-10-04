14 Betriebe bei „Wein & mehr“
Weinfest in Ediger-Eller zieht Gäste in Höfe und Lauben
Anna Zenz, ehemalige Deutsche Weinkönigin, eröffnet mit den örtlichen Weinmajestäten Marie und Julia die beliebte Ellerer Festve
Anna Zenz, ehemalige Deutsche Weinkönigin, eröffnet mit den örtlichen Weinmajestäten Marie und Julia die beliebte Ellerer Festveranstaltung „Wein & mehr".
Thomas Esser

Das Straßenweinfest in Ediger-Eller ist ein Besucherliebling. Wenn 14 Höfe, Weinlauben und Keller öffnen, strömen viele Gäste in den Moselort. Der Ortschef warb augenzwinkernd fürs Weintrinken: Das Moselfränkische verstehe man mit jedem Glas mehr.

Lesezeit 1 Minute
Wenn man in Ediger-Eller vom SWF spricht, dann ist damit nicht die ehemalige deutsche Rundfunkanstalt für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, sondern das beliebte Straßenweinfest im Ortsteil Eller gemeint. Das zog am Wochenende erneut unter seinem Slogan „Wein & mehr” sehr viele Besucher an.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren