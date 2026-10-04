14 Betriebe bei „Wein & mehr“ Weinfest in Ediger-Eller zieht Gäste in Höfe und Lauben Thomas Esser 04.10.2026, 12:30 Uhr

i Anna Zenz, ehemalige Deutsche Weinkönigin, eröffnet mit den örtlichen Weinmajestäten Marie und Julia die beliebte Ellerer Festveranstaltung „Wein & mehr". Thomas Esser

Das Straßenweinfest in Ediger-Eller ist ein Besucherliebling. Wenn 14 Höfe, Weinlauben und Keller öffnen, strömen viele Gäste in den Moselort. Der Ortschef warb augenzwinkernd fürs Weintrinken: Das Moselfränkische verstehe man mit jedem Glas mehr.

Wenn man in Ediger-Eller vom SWF spricht, dann ist damit nicht die ehemalige deutsche Rundfunkanstalt für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, sondern das beliebte Straßenweinfest im Ortsteil Eller gemeint. Das zog am Wochenende erneut unter seinem Slogan „Wein & mehr” sehr viele Besucher an.







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