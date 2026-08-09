Das diesjährige Weinfest in Ediger-Eller begeisterte wieder Hunderte Besucher. Auch die Hitze konnte der festlichen Stimmung nichts anhaben. Eines von vielen Highlights: die Krönung der neuen Weinkönigin Marie.
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Mit knapp 33 Grad Celsius blieben die Durchschnittstemperaturen beim diesjährigen Weinfest in Ediger-Eller mit denen vom letzten Jahr durchweg auf Augenhöhe. Schattige Plätzchen auf dem geschmückten Moselfestplatz waren daher wieder begehrt und alsbald erwartungsgemäß Mangelware.