Auf Charlotte folgt Marie Weinfest in Ediger-Eller: Neue Weinkönigin gekrönt Thomas Esser 09.08.2026, 12:00 Uhr

i Die scheidende Weinregentin Charlotte krönt beim diesjährigen Weinfest in Ediger-Eller ihre Nachfolgerin Marie zur neuen Weinkönigin. Thomas Esser

Das diesjährige Weinfest in Ediger-Eller begeisterte wieder Hunderte Besucher. Auch die Hitze konnte der festlichen Stimmung nichts anhaben. Eines von vielen Highlights: die Krönung der neuen Weinkönigin Marie.

Mit knapp 33 Grad Celsius blieben die Durchschnittstemperaturen beim diesjährigen Weinfest in Ediger-Eller mit denen vom letzten Jahr durchweg auf Augenhöhe. Schattige Plätzchen auf dem geschmückten Moselfestplatz waren daher wieder begehrt und alsbald erwartungsgemäß Mangelware.







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