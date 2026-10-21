Bad Mouse Orchestra 
Weincafé Hieronimi in Cochem lässt den Swing aufleben
Nicola Hieronimi hat das Bad Mouse Orchestra zum Konzert ins Weincafé nach Cond eingeladen.
Nicola Hieronimi hat das Bad Mouse Orchestra zum Konzert ins Weincafé nach Cond eingeladen.
Ulrike Platten-Wirtz

Im Weincafé Hieronimi geht´s musikalisch zu. Das Bad Mouse Orchestra lässt den Jazz, Swing und Charleston der 1920er- und 1930er-Jahre aufleben. 

Lesezeit 1 Minute
Es war immer schon der Wunsch von Nicola Hieronimi, im Weincafé am Hafen in Cochem-Cond nicht nur Wein, Kaffee und Kuchen anzubieten. Außerhalb der Hochsaison, in der ruhigen Zeit, sollte es auch kulturelle Veranstaltungen geben. Nach einigen Lesungen regionaler Autoren hat die Betreiberin des Weincafés nun das Bad Mouse Orchestra aus Tübingen eingeladen.
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