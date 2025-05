Die Feuerwehren Cochem und Klotten mussten am Freitagnachmittag zu einem Flächenbrand auf dem Hochwasserweg ausrücken. Was ist passiert?

Eine sichtbare Rauchsäule ragte am Freitagnachmittag in den Himmel: Zwischen Cochem und Klotten brannte es. Die Feuerwehr wurde unter dem Stichwort „Flächenbrand groß“ alarmiert.

Auf dem Hochwasserweg zwischen Cochem und Klotten brannte ein Stapel Weinbergspfähle. Warum das Feuer ausgebrochen war, kann Jörg Hirschen, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Cochem, nicht sagen. Die Flammen waren jedoch schnell in den Griff zu bekommen. „Zum Glück hat sich der Brand auf den Ablageplatz begrenzt“, betont er. Die Stelle lag direkt am Hochwasserweg, sodass die Fahrzeuge einfach hinkamen. Hirschen erläutert: „Die Wasserversorgung ist da oben natürlich schwieriger, aber das Löschwasser der Klottener und Cochemer Fahrzeuge hat ausgereicht.“

Die Trockenheit ist derzeit ein großes Thema – auch am Freitag war es noch so trocken, dass man laut dem Wehrleiter Probleme hätte bekommen können. „Wir dachten uns: Hoffentlich zieht das nicht in den Hang.“ Dazu kam es glücklicherweise nicht.