Fachmesse an der Mosel Weinbautechnik zum Anfassen: Vitis Live in Piesport 06.07.2026, 10:00 Uhr

i Autonome Raupenfahrzeuge, intelligente Steuerungssysteme und moderne Drohnentechnologien zeigen, wie sich Arbeitsabläufe effizienter gestalten und gleichzeitig Ressourcen schonen lassen. Ein besonderer Schwerpunkt der Fachmesse Vitis Live liegt 2026 auf der Automatisierung und Digitalisierung des Weinbaus. Andreas Sommer

Erneut stand die Mosel im Zeichen innovativer Weinbautechnik. Die Vitis Live ist eine der wichtigsten Freiluft-Fachmessen für Weinbautechnik. Welche neuen Trends die Branche dominieren.

Die Vitis Live hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Freiluftveranstaltungen für den Weinbau in Deutschland entwickelt. Dabei bietet die Fachmesse ein Konzept, das sich deutlich von klassischen Messen unterscheidet. Denn: Statt Messehallen stehen praktische Vorführungen direkt im Weinberg im Mittelpunkt.







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