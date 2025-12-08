Wein & Winter Pläsier erleuchtet die Gassen in Eller

Durch die Gassen von Eller zogen am Wochenende so einige Besucher: Das Wein & Winter Pläsier ist in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Veranstaltung geworden.
Auch bei der fünften Neuauflage des Events Wein & Winter Pläsier hatten sich die Ellerer Gassen zusammen mit den angrenzenden Winzerhöfen und Kellern ein schmuckes Weihnachtsoutfit zugelegt. Trotz andauernden Nieselregens war es am Wochenende dann doch eine recht ansehnliche Besucherzahl, die sich hier in der heimeligen Atmosphäre von Lichterglanz und Festtagsschmuck auf eine gewogene und ausführliche Genusstour begaben.