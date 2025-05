Bei der Kulturreihe Niwara Millemaje in der ehemaligen Dorfmühle in Mittelstrimmig ging es diesmal kulinarisch zu. So kam die Kombination von Hunsrücker Spezialitäten und Moselwein bei den Gästen an.

Wenn ein Hunsrücker Moselwein verkostet, dann soll im Idealfall auch etwas Leckeres zum Essen dazu gereicht werden. Bei der jüngsten Veranstaltung der kulturellen Reihe „Niwara Millemaje“ in der ehemaligen Dorfmühle in Mittelstrimmig war genau das der Fall. Die Teilnehmer von „Hunsrücker Schnäkes und Moselwein“ kamen im voll besetzten Heimatmuseum dann auch voll auf ihre Kosten. Die Leckereien, im Hunsrück auch gern mal als Schnäkes (Naschwerk) bezeichnet, kamen aus der Küche von Thorsten Kaiser aus Tiefenbach im Hunsrück, den Wein präsentierte das Weingut Klein-Götz aus Bruttig-Fankel. Eine Mischung, die einen rundum gelungenen Abend in Mittelstrimmig garantierte, heißt es vonseiten der Veranstalter. Bernd Buchholz und Franz Zimmer organisieren im dritten Jahr die Kulturreihe „Niwara Millemaje“ in Kooperation mit dem Mittelstrimmiger Heimat- und Verkehrsverein in der ehemaligen Dorfmühle, die zu einem Heimatmuseum ausgebaut wurde.

Winzer referierten über ihre Arbeit

Mit-Organisator Franz Zimmer übernahm diesmal die Moderation des Abends und kommentierte die fünf verschiedenen Leckereien, darunter Rote-Beete-Mousse mit Räucherforelle, Bauernsülze, Ziegenkäse-Pannacotta oder Herrencreme aus dem Hunsrück. Zu den jeweiligen Snacks stellten Dietmar und Karola Klein die dazu passenden Moselweine aus ihrem Weingut vor. Vor der Verkostung gab der Winzermeister noch einen Einblick in die Arbeit in Weinberg und Keller im Laufe eines Jahres und stellte auch sein mit regelmäßigen Auszeichnungen prämiertes Weingut in Bruttig-Fankel vor. Fachkundig erläuterte der Winzer auch Geschmack und Qualität der einzelnen Weine, die an diesem Abend ausgeschenkt wurden und stand dem Publikum auch für Fragen zur Verfügung.

Die nächste Veranstaltung unter dem Titel „Kasperle ist in Strimmig“ folgt am Mittwoch, 25. Juni, 15.00 Uhr. Dank finanzieller Unterstützung des Heimat- und Verkehrsvereins konnten die Eintrittspreise gesenkt werden. Anmeldungen und Infos im Internet unter www.mittelstrimmig.de/museum