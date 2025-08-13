Die Lücke, die er hinterlässt, ist sehr groß: Die Menschen in der Moselregion trauern um Rolf Haxel. Der Cochemer wurde 73 Jahre alt. Mit dem Nachruf würdigen wir sein Engagement.

Der Wein war seine Herzensangelegenheit, das kommunalpolitische Engagement seine Leidenschaft. Für beides hat er sich über Jahrzehnte hinweg engagiert und in vielfältiger Weise eingebracht. Nun ist Rolf Haxel im Alter von 73 Jahren verstorben. Der Kreis verliert mit ihm einen beeindruckenden Menschen, für den das Ehrenamt Ehrensache war und der sich gern für seine Mitmenschen, aber auch die ganze Moselregion einsetzte.

„Die Stadt Cochem hat Rolf Haxel viel zu verdanken“, sagt Stadtbürgermeister Walter Schmitz. Gerade sein Fachwissen in Baufragen oder beim Weinbau sei bei vielen städtischen Vorhaben nützlich und wichtig gewesen. „Dass wir in Cond die Weinberge noch haben, ist auch ihm zu verdanken“, so Schmitz. Bis zuletzt habe man gerne Rat bei ihm eingeholt. „Er wird fehlen“, ist der Stadtbürgermeister überzeugt.

Haxel war ein leidenschaftlicher Kommunalpolitiker

„Mit Rolf Haxel verlieren wir einen engagierten und leidenschaftlichen Kommunalpolitiker, der unsere Region über viele Jahre hinweg mit seinem vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz maßgeblich geprägt hat“, betont auch VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz. Besonders im Bereich des Weinbaus habe er sich unermüdlich für die Belange der Winzerinnen und Winzer eingesetzt und dank seiner hervorragenden Kontakte bis nach Brüssel zahlreiche positive Impulse geben können. „Nach der Fusion der Stadt Cochem mit der Verbandsgemeinde Cochem-Land war es ihm ein besonderes Anliegen, diesen Zusammenschluss aktiv mitzugestalten. Als Erster Beigeordneter brachte er sich mit großer Hingabe ein, um die Fusion mit Leben zu füllen und ein neues gemeinsames Miteinander zu fördern“, unterstrich Lambertz. Und macht deutlich: „Wir verlieren mit ihm nicht nur einen erfahrenen Politiker, sondern auch einen Menschen, der sich mit Herzblut für seine Heimat eingesetzt hat.“

„Rolf Haxel hat die Lokalpolitik in Cochem, im Kreis und in der CDU Cochem-Zell über Jahrzehnte hinweg mitgestaltet und geprägt“, unterstreicht auch der CDU-Kreisvorsitzende Jens Münster, MdL. Sein Einsatz für den ländlichen Raum, insbesondere für den Weinbau an der Mosel, sei immens und vorbildlich gewesen. „Das alles tat er stets aus der festen Überzeugung für seine Heimat“, so Münster.

i So haben ihn viele in Erinnerung: Das Foto zeigt Rolf Haxel im Jahr 2013. Kevin Ruehle

Im Weinbau an der Lahn aufgewachsen, gründete Rolf Haxel nach der Ausbildung zum Winzer an der Landeslehr- und Versuchsanstalt in Trier und dem Weinbaustudium an der Hochschule in Geisenheim als damals jüngster Diplom-Ingenieur in der Heimatstadt seiner Frau ein Weingut mit Weinschänke und Gästezimmern sowie Ferienwohnungen, das heute von seinem Sohn weitergeführt wird.

Schon früh engagierte sich Rolf Haxel aber auch bereits für seinen Berufsstand und die Weinbauregion Mosel. Hier setzte er sich für einen qualitativ hochwertigen Weinbau ein, aber auch für die Einkommenssicherung und die Einkommensverbesserung der weinbautreibenden Betriebe. Ebenso lag ihm die Erhaltung und die Modernisierung des prägenden Steillagenweinbaus an der Mosel am Herzen. Er gehörte zu den Pionieren, was den Anbau roter Rebsorten an der Mosel anging.

Die Liste der Ehrenämter ist lang

Die Liste seiner Ehrenämter im Weinbau ist lang und Ausdruck eines großen Engagements: Lange Jahre war Rolf Haxel Weinbauvorsitzender im Kreis Cochem-Zell und stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauern- und Winzerverbandes. Er gehörte dem Vorstand des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau an, zehn Jahre lang stand er zudem als Präsident an der Spitze des Weinbauverbandes Mosel und leitete zudem die Gebietsweinwerbung Mosel-Wein. Daneben übte Rolf Haxel lange Jahre das Ehrenamt eines Vizepräsidenten des Deutschen Weinbauverbandes aus. Und mehrere Jahre war er Vorsitzender des Ausschusses Weinbau in der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.

Daneben war Rolf Haxel über Jahrzehnte auch in der Kommunalpolitik aktiv. 35 Jahre lang gehörte er dem Cochemer Stadtrat für die CDU an und wirkte in städtischen Gremien mit. Ebenso war er Mitglied im Verbandsgemeinderat Cochem, zuletzt als Erster Beigeordneter. Außerdem war er Mitglied im Kreistag Cochem-Zell und im Kreisausschuss. Wie im Weinbauverband wurde auch hier seine stets ruhige, sachliche, aber stets von Sachkenntnis geprägte Art und Mitarbeit geschätzt.

i Im vergangenen Jahr erhielt Rolf Haxel von Ministerin Daniela Schmitt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. ANKE KRISTINA SCHAEFER

Für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit sowohl im Berufsstand wie auch in der Kommunalpolitik wurde Rolf Haxel im vergangenen Jahr mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt.

Sein Einsatz und seine Hingabe für den Steillagenweinbau, für die Moselregion, aber auch für die Stadt und die Verbandsgemeinde Cochem wie für den Kreis Cochem-Zell werden fehlen, und viele werden seine Expertise, seine Vernetzung und sein fundiertes Wissen vermissen.