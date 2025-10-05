Traditionsfest an der Mosel Wein & Mehr: In Eller wird kräftig gefeiert Thomas Esser 05.10.2025, 16:00 Uhr

i Neben Wein, Sekt und deftigen Leckerbissen aus der Winzerküche waren auch weitere Gaumenfreuden wie Pestos, Essige, Öle und Gewürze gefragt. Thomas Esser

Wenn es draußen kühl und auch mal regnerisch wird, wird es in Weinkellern und Winzerhöfen umso gemütlicher. Beim Fest „Wein & Mehr“ in den Gassen des Moselorts Eller genossen viele Gäste Weinproben, Ortsführung und natürlich Wein und mehr.

Die geschmackliche Vielfalt der regionalen Weinkultur stand beim Traditionsfest „Wein & Mehr“ im Ortsteil Eller am Wochenende erneut im Fokus von erwartungsfreudigen Weinfreunden. Die hatten sich angesichts der herbstlichen Temperaturen in ein dazu passendes Outfit gehüllt und ließen sich auch von ein paar Regentropfen die gute Laune und einen ausführlichen Bummel durch die geschmückten Ellerer Gassen nicht verderben.







Artikel teilen

Artikel teilen