Ulrike Platten-Wirtz 28.10.2025, 12:00 Uhr

i Gerrit Walter und seine Mitstreiter von Maxime Herkunft Mosel "gehen Gastro": Sie verknüpfen ihre Weine und die von befreundeten Weingütern mit den Speisen ausgesuchter Köche. Thomas Brost

„Maxime Herkunft Mosel goes Gastro“: Unter diesem Titel steht die Premiere eines Genussfestivals, das vom 6. bis 13. November Spitzenweingüter mit ausgesuchten Gastronomen zusammenbringt. Ziel: Die Mosel will Flagge zeigen, wie vielfältig sie ist.

Lässig schlägt Gerrit Walter die Beine übereinander, blickt von seiner stilvollen Vinothek nach draußen, auf die Mosel. Der Weinmacher aus Briedel ist entspannt. Dabei hätte er allen Grund, nach einem aufreibenden Turbo-Herbst und dem, was er sich nach dem Gang in den Wingert in der freien Zeit ans Bein gebunden hat, nervös zu sein.







