Eröffnung Ende November Weihnachtsmarkt in Cochem hat Neues zu bieten 11.11.2025, 14:00 Uhr

i Ob rot oder weiß: heimischer Glühwein darf auf dem Cochemer Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Ulrike Platten-Wirtz

Mit insgesamt 30 Ständen öffnet am ersten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt in Cochem. Die Veranstaltung unter freiem Himmel hat sich bewährt. Doch es gibt auch einige Neuerungen.

Ende des Monats ist es wieder so weit. In der Kreisstadt wird es weihnachtlich. Vom Endertplatz bis zum Markt werden Stände und Holzhütten aufgebaut, an denen Handgefertigtes, Dekoratives oder Kulinarisches angeboten wird. Schon im dritten Jahr verzichten die Cochemer auf das große Weihnachts-Festzelt und tauchen stattdessen die vorhandenen Plätze der Stadt in weihnachtliche Atmosphäre.







