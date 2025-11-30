Weihnachtsmarkt Cochem: Für jeden Geschmack etwas dabei

Der Cochemer Weihnachtsmarkt hat seine Tore von nun an bis zum 21. Dezember für Besucher geöffnet. Bereits am ersten Tag tummelten sich Hunderte Menschen zwischen den Ständen und genossen die weihnachtliche Atmosphäre.
Der Duft von dampfendem Glühwein, heißer Schokolade und Bratapfelpunsch liegt wieder in der Luft: Seit dem vergangenen Wochenende hat in der Kreisstadt Cochem der traditionelle Weihnachtsmarkt seine Türen und Tore für die Besucher geöffnet. Und das bleiben sie laut den Gastgebern in diesem Jahr auch in der gesamten Adventszeit bis einschließlich Sonntag, 21.