THW-Ortsverband Cochem Weihnachtsbäume aus Alflen stehen nun in Berlin Nina Legler 11.12.2025, 07:00 Uhr

i Sieben Helfer des THW-Ortsverbandes Cochem brachten zwei Fichten aus Alflen in die Landeshauptstadt. Lukas Loosen/THW Ortsverband Cochem

Bereits zum zweiten Mal fährt der THW-Ortsverband Cochem zwei Fichten in die Landeshauptstadt. Einer der Bäume steht weihnachtlich geschmückt sogar in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung. Doch wie viel Aufwand steckt hinter der Aktion?

Pünktlich zum Beginn der Weihnachtszeit stehen in Berlin zwei festlich dekorierte Weihnachtsbäume aus der Gemeinde Alflen. Und für die beiden Fichten wurde nicht irgendein Platz in der Landeshauptstadt ausgewählt: Sie schmücken die rheinland-pfälzische Landesvertretung und das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH).







Artikel teilen

Artikel teilen