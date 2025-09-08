Die Stadt Ulmen plant rund 150.000 Euro im städtischen Haushalt für Starkregenvorsorge sowie Gehwegausbau der Verbindungsstraße Weidenstraße. Anliegerbeiträge könnten dabei eine Rolle spielen, heißt es in der Stadtratssitzung.

Ulmen. An der Weidenstraße in Ulmen, die am Rathaus der Verbandsgemeinde und am Bürgersaal mit der Feuerwehr vorbeiführt und eine wichtige Verbindungsstraße in der Eifelstadt darstellt, stehen größere Veränderungen an, für die der Stadtrat nun den Weg frei gemacht hat. Dabei geht es vor allem um eine Starkregenvorsorge sowie um den Gehwegausbau. Rund 150.000 Euro sind dafür im städtischen Haushalt eingeplant.

Das Ingenieurbüro IBS aus Alflen hatte für die Weidenstraße ein Starkregenkonzept erstellt, das dabei sowohl öffentliche wie auch private Maßnahmen entlang der Strecke vorschlug. Dazu gehörten private Entwässerungseinrichtungen, ein Einbau höherer Tiefbordsteine, die Erhöhung der Anzahl an Regeneinläufen, die Anlage einer Querrinne sowie eine Erdmulde in Grünflächen. Der Bau- und Planungsausschuss empfahl nun eine Angleichung der Fronwiese, des Fronweges und des Florianweges, die alle in die Weidenstraße einmünden. So sollen auftretende Starkregenereignisse in das Abwassersystem aufgenommen werden können. Dem folgte der Stadtrat. Ebenfalls einstimmig entschied sich der Stadtrat dafür, eine Rinne entlang der Weidenstraße als Mulde zu gestalten.

Beim Ausbau der Weidenstraße soll auch der Gehweg erneuert werden, der mit Pflaster belegt werden soll. Da diese Straße verkehrstechnisch stark belastet ist, hat sich der Bau- und Planungsausschuss der Stadt dafür ausgesprochen, den Gehweg mit einer Asphaltdecke im Untergrund zu versehen, um so die höhere Belastbarkeit zu erreichen. Dem folgte der Stadtrat.

Anliegerversammlung für Anwohner geplant

Stadtbürgermeister Thomas Kerpen kündigte im Stadtrat an, dass nun auch die Anwohner der Weidenstraße in einer Anliegerversammlung über die Vorhaben zu informieren, nicht zuletzt auch, weil hier durchaus auch Anliegerbeiträge eine Rolle spielen könnten. Einige der Anwohner verfolgten auch die Stadtratssitzung mit Interesse.