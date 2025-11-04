Wegen Hangrutsch: Wie sicher steht die Grevenburg?

Einer der Hauptwege zur Traben-Trarbacher Grevenburg ist derzeit gesperrt, weil er verschüttet wurde. Ob der Hang noch sicher ist, haben Experten mithilfe einer Drohne untersucht.
Traben-Trarbach. Ein Hangrutsch in Traben-Trarbach: Das lässt aufhorchen. Zum einen, weil dieses Mal eine Fläche an der Grevenburg betroffen ist, auf der viele Urlauber, Spaziergänger und Wanderer unterwegs sind. Zum anderen, weil es 2024 nur wenige Hundert Meter entfernt einen Hangrutsch mit massiven Folgen gab.