Änderungen in Cochem-Zell Wechselt die Eifel in einen anderen Wahlkreis? Dieter Junker 08.07.2026, 12:00 Uhr

i Die Bundestagswahl 2021 in Kaisersesch. Es könnte sein, dass es den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück künftig so nicht mehr geben wird. Der Kreis Cochem-Zell könnte vom Zuschnitt her zerteilt werden. Kevin Rühle/Archiv

Derzeit stehen die Wahlkreise im Hinblick auf die Bundestagswahl 2029 auf dem Prüfstand: Sie müssen einwohnermäßig nahezu vergleichbar sein. Das hat womöglich Auswirkungen auf die Verbandsgemeinden Kaisersesch und Ulmen.

Werden die beiden Eifel-Verbandsgemeinden des Kreises Cochem-Zell bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr zum Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück gehören? Das sieht zumindest ein Vorschlag der Wahlkreiskommission vor, der kürzlich dem Deutschen Bundestag vorgelegt wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen