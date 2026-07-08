Änderungen in Cochem-Zell
Wechselt die Eifel in einen anderen Wahlkreis?
Die Bundestagswahl 2021 in Kaisersesch. Es könnte sein, dass es den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück künftig so nicht mehr geben w
Die Bundestagswahl 2021 in Kaisersesch. Es könnte sein, dass es den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück künftig so nicht mehr geben wird. Der Kreis Cochem-Zell könnte vom Zuschnitt her zerteilt werden.
Kevin Rühle/Archiv

Derzeit stehen die Wahlkreise im Hinblick auf die Bundestagswahl 2029 auf dem Prüfstand: Sie müssen einwohnermäßig nahezu vergleichbar sein. Das hat womöglich Auswirkungen auf die Verbandsgemeinden Kaisersesch und Ulmen.

Lesezeit 3 Minuten
Werden die beiden Eifel-Verbandsgemeinden des Kreises Cochem-Zell bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr zum Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück gehören? Das sieht zumindest ein Vorschlag der Wahlkreiskommission vor, der kürzlich dem Deutschen Bundestag vorgelegt wurde.
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