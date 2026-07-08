Derzeit stehen die Wahlkreise im Hinblick auf die Bundestagswahl 2029 auf dem Prüfstand: Sie müssen einwohnermäßig nahezu vergleichbar sein. Das hat womöglich Auswirkungen auf die Verbandsgemeinden Kaisersesch und Ulmen.
Lesezeit 3 Minuten
Werden die beiden Eifel-Verbandsgemeinden des Kreises Cochem-Zell bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr zum Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück gehören? Das sieht zumindest ein Vorschlag der Wahlkreiskommission vor, der kürzlich dem Deutschen Bundestag vorgelegt wurde.