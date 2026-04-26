Wohin springt Wasserampel? Wasserversorgung in Cochem-Zell: Pegel sinken wieder Dieter Junker 26.04.2026, 15:00 Uhr

i Schon bald könnte die Cochem-Zeller Trinkwasserampel wieder von grün auf gelb springen. David Ditzer/Archiv

Nicht zum ersten Mal schauen die Kreiswerke Cochem-Zell mit Sorge auf die Trinkwasserreserven. Ein nüchterner Blick auf Daten und Fakten lässt den Schluss zu: Ohne Verhaltensänderung wird es nicht besser. Und die betrifft auch Touristen.

Die Pegelstände an den Cochem-Zeller Wassergewinnungsanlagen haben sich in den Wintermonaten November bis Februar nur leicht erholt, allerdings lagen die Pegelstände zum 1. April unter den Pegelständen des Vorjahreszeitraums. Seit Mitte März sind die Pegelstände leicht fallend.







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