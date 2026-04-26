Nicht zum ersten Mal schauen die Kreiswerke Cochem-Zell mit Sorge auf die Trinkwasserreserven. Ein nüchterner Blick auf Daten und Fakten lässt den Schluss zu: Ohne Verhaltensänderung wird es nicht besser. Und die betrifft auch Touristen.
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Die Pegelstände an den Cochem-Zeller Wassergewinnungsanlagen haben sich in den Wintermonaten November bis Februar nur leicht erholt, allerdings lagen die Pegelstände zum 1. April unter den Pegelständen des Vorjahreszeitraums. Seit Mitte März sind die Pegelstände leicht fallend.