Wasser in Kalenborn immer noch nicht trinkbar

Bakterien sind im Trinkwasser in Kalenborn nachgewiesen worden. Noch immer ist das Wasser nicht trinkbar. Das sind die aktuellen Maßnahmen.

Im Eifeldorf Kalenborn wurde vor Kurzem festgestellt, dass das Trinkwasser mit Enterokokken verunreinigt ist und darum nicht getrunken werden darf. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt die Kreisverwaltung mit, dass die Ursache zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt ist: „Es wurden Trinkwasserproben an mehreren Stellen entnommen, um eine eventuelle Ursachenquelle zu identifizieren.“

Die Maßnahmen zur Reinigung laufen an. So wurde im Hochbehälter Kalenborn am Dienstag eine Chlordosierungsanlage installiert: „Die Chlorwerte werden täglich gemessen. Darüber hinaus wurde das Ortsnetz gespült. Der Hochbehälter wurde durch das Kreiswasserwerk auf bauliche Mängel untersucht.“

Damit die Qualität des Trinkwassers wieder hergestellt wird, wird das Wasser gechlort. Die Ergebnisse der Nachproben erwartet die Kreisverwaltung am Montag: „Aussagen darüber, wann die Trinkwasserqualität als wieder hergestellt gilt, können erst nach Erhalt und Auswertung der Befunde erfolgen.“