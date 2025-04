Wasser in Kalenborn darf wieder getrunken werden

Das Trinkwasser in Kalenborn ist wieder sauber und darf wieder zu sich genommen werden. Um eine weitere Belastung auszuschließen, wird mit Chlor nachbehandelt.

Das Trinkwasser in Kalenborn ist nicht mehr mikrobiologisch belastet, wie Nachbeprobungen ergeben haben. Das teilt die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mit. Seit Dienstag, 22. April, durfte das Trinkwasser in der Eifelgemeinde nicht mehr zum Verzehr genutzt werden. Das Gesundheitsamt Cochem sowie die Kreiswerke Cochem-Zell haben daraufhin ein Abkochgebot ausgesprochen – dieses ist ab sofort wieder aufgehoben.

Zur Sicherheit wird das Trinkwasser für die Ortsgemeinde noch bis einschließlich 9. Mai mit geringen Mengen Chlor behandelt, um eine weitere mikrobiologische Belastung des Trinkwassers vollends auszuschließen. Die Kreisverwaltung sagt: „Durch die weitere Behandlung mit Chlor kann es vereinzelt zu geringen Geruchsbelästigungen kommen. Das Trinkwasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und kann uneingeschränkt genutzt werden.“

Bei Rückfragen sind die zuständigen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Cochem erreichbar unter 02671/61323 oder 02671/61324.