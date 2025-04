Sind Kinos heutzutage noch zeitgemäß, wo man doch so ziemlich alles jederzeit und überall streamen kann? In Kaimt hat man darauf eine eindeutige Antwort gefunden. Das Kinoerlebnis hat hier vor einigen Jahren eine wahre Renaissance erfahren. Als sich engagierte Bürger des 1000-Einwohner-Stadtteils von Zell 2017 zusammensetzten und über mögliche Nutzungsmöglichkeiten des alten Schulgebäudes berieten, wurde unter dem Vorsitzenden Günter Scheid kurzerhand ein Verein gegründet, der den alten Gemäuern wieder Leben einhauchte.

Das Kulturkino, in dem derzeit zweimal pro Woche Filme gezeigt werden, erfreut sich seither größter Beliebtheit in der Region. Nun wurde sogar der Südwestrundfunk (SWR) auf das einfallsreiche Konzept aufmerksam. „Vor rund sechs Wochen erhielten wir vom SWR die Anfrage, ob das Kulturkino für die Serie Stadt-Land-Quiz zur Verfügung stünde. Wir fanden die Idee großartig und gaben ohne großes Zögern unsere Zusage“, blickte Birgit Theresa Koch am Rande der Dreharbeiten noch immer freudestrahlend zurück.

i Fast den gesamten Arbeitstag verbrachte das achtköpfige SWR-Team an der Mosel, um am Ende eine 45-minütige Sendung zusammen mit Material aus der baden-württembergischen Stadt Kandern zu schneiden. Johannes Kirsch

Die Zellerin, die zwischenzeitlich des Berufs wegen das Moselland verlassen hatte und selbst beim Rundfunk arbeitete, kehrte vor elf Jahren in die Heimat zurück und war 2017 im Kulturkino eine Frau der ersten Stunde. Heute bekleidet sie das Amt der Ersten Vorsitzenden.

Gemäß der Spielregeln von Stadt-Land-Quiz machte sie sich umgehend auf die Suche nach einem Mitspieler – und fand ihn schnell in Walter Hoff. Der gebürtige Grendericher, der seit 40 Jahren in Kaimt lebt, ist Mitglied im Kulturkino-Verein und darüber hinaus Kultur- und Weinbotschafter. „Auch für mich war sofort klar, dass ich da mitmachen werde. Ein solcher Fernsehbeitrag dient dazu, Zell und natürlich vor allem das Kino in Kaimt bekannt zu machen. Das Kulturkino ist kein Selbstzweck, sondern kann nur in Eintracht mit der Region und den Menschen, die hier leben, funktionieren“, sagt Hoff.

„Kommerziell betriebene Kinos gibt es in ländlichen Regionen kaum mehr. Wir bieten bewusst ein Gegenkonzept dazu an.“

Birgit Theresa Koch

Dass das Duo Koch-Hoff gut eingespielt ist und den gesamten Verein eine gute Gemeinschaft auszeichnet, wurde während der Dreharbeiten offenkundig: Bei einem Bilderrätsel, bei dem die Protagonisten ein bestimmtes Fotomotiv aus dem Stadtgebiet suchen müssen, halfen die 40 Vereinsaktiven durch Hinweise über sämtliche digitale Kanäle tatkräftig mit.

Koch lobt den Zusammenhalt: „Die Idee unseres Kinos ist, dass wir das kulturelle Leben bereichern wollen. Kommerziell betriebene Kinos gibt es in ländlichen Regionen kaum mehr. Wir bieten bewusst ein Gegenkonzept dazu an. Bei uns werden keine großen Blockbuster gezeigt, sondern eher kleinere Produktionen – aber durchaus genreübergreifend von Spiel- über Dokumentar- bis hin zu Kinderfilmen. Das alles können wir nur dank der großartigen Unterstützung durch Ehrenamtliche auf die Beine stellen.“ Hoff ergänzt, dass das Kaimter Kino auch ein Ort zum Entschleunigen sei: „Das nette Gespräch mit Bekannten sowie das Glas Wein sind bei uns genauso wichtig wie der Film selbst.“

i Die dritte Quizrunde spielte Moderator Jens Hübschen mit einem Ehepaar aus Neuwied, das an der Mosel ein paar gemütliche Stunden verbrachte. Johannes Kirsch

Apropos Film: Schauspieler und deren Filmrollen waren der thematische Schwerpunkt der Quizsendung, bei der neben Koch und Hoff auch zufällig ausgewählte Bewohner aus Kaimt und der Zeller Kernstadt sowie Touristen als Kandidaten antraten. SWR-Moderator Jens Hübschen zog mit einem achtköpfigen Redaktions- und Kamerateam durch die malerischen engen Gassen und motivierte die Menschen zum Mitspielen. Wie sich Kaimt und Zell schlugen, ist Ende Mai im SWR-Fernsehen zu sehen.

Bei der SWR-Reihe Stadt-Land-Quiz tritt immer ein Ort aus Rheinland-Pfalz gegen ein Pendant aus Baden-Württemberg an. Gegner der Kaimter ist das 8500-Einwohner-Städtchen Kandern am Fuße des Schwarzwaldes. Ausgestrahlt wird die Sendung am Samstag, 31. Mai, um 18.45 Uhr.