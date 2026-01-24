Manche Leerstände schwinden
Was tut sich in Daun? – Neuigkeiten aus der Innenstadt
Der Secondhandladen für exklusive Damenmode in der Burgfriedstraße hat Ende des Jahres „Tschüss“ gesagt.
Susanne Stumm

Lesezeit 2 Minuten
. Ende Dezember hat erneut ein beliebter Laden in der Burgfriedstraße seine Türen geschlossen: Das Geschäft „A bis Z“, spezialisiert auf hochwertige Secondhand-Mode, war lange Zeit eine außergewöhnliche Adresse für nachhaltige Kleidung in Daun.Inhaberin Jasmin Neisen geht jedoch mit einem lachenden Auge: „Es war eine tolle Zeit hier in Daun, doch ich beginne nach meinem Studium jetzt mein Berufsleben.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWirtschaft

Top-News aus der Region

