Forstamt Cochem und BUND
Was tun, wenn man auf Fuchswelpen trifft? 
Im Frühjahr bekommen viele Wildtiere Nachwuchs: Wie man sich verhält, wenn man auf die Jungtiere trifft und was zu tun ist, wenn
Im Frühjahr bekommen viele Wildtiere Nachwuchs: Wie man sich verhält, wenn man auf die Jungtiere trifft und was zu tun ist, wenn man die Mutter nirgends sieht, erklären BUND und Forstamt.
Patrick Pleul/dpa. picture alliance/dpa

Im Frühling trifft man häufiger auf den Nachwuchs von Füchsen, Rehen, Wildschweinen, Vögeln und anderen Waldbewohnern. Was man unbedingt im Umgang mit den jungen Tieren beachten sollte und wer sich kümmert, wenn die Mutter nicht wiederkommt.

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Eine Gruppe junger Fuchswelpen tappst mit wackeligen Schritten umher, das Fell ist noch gräulich und dünn, und die kleinen schwarzen Kulleraugen blicken neugierig drein. Und dann fangen die Tierbabys auch noch an, herzzerreißend zu fiepsen und augenscheinlich nach ihrer Mutter zu rufen – doch die ist weit und breit nirgends zu sehen.

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