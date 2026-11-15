Viele Hunderassen lieben Wasser. Aber was tun, wenn der Hund in einem Fluss in Gefahr gerät? Unsere Redaktion hat bei Tierheimen, Hundetrainern und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nachgefragt.
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Ende Oktober springt ein Hund in Cochem in die Mosel. Der Hundebesitzer, ein Tourist, gerät beim Versuch, seinen Vierbeiner zu retten, selbst in Gefahr. Die Feuerwehr Cochem kommt zur Hilfe. Hund und Besitzer überleben. Unsere Redaktion stellt sich die Frage, welche Regeln und Tipps beim Spaziergang mit dem Hund an und um Gewässer gelten und wie der Umgang mit Gefahrensituationen im Wasser ablaufen sollte.