Nach Rettungsaktion in Cochem
Was tun, wenn der Hund plötzlich in den Fluss springt?
Ein Hund im Wasser - alles kein Problem, wenn das Tier gut schwimmen. Gerät es aber Gefahr, sollten Halter nicht gleich hintersp
Ein Hund im Wasser - alles kein Problem, wenn das Tier gut schwimmen. Gerät es aber Gefahr, sollten Halter nicht gleich hinterspringen. Zuletzt musste in Cochem die Feuerwehr Hund und Herrchen helfen.
Stuart Walmsley/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa/AAP

Viele Hunderassen lieben Wasser. Aber was tun, wenn der Hund in einem Fluss in Gefahr gerät? Unsere Redaktion hat bei Tierheimen, Hundetrainern und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nachgefragt.

Lesezeit 4 Minuten
Ende Oktober springt ein Hund in Cochem in die Mosel. Der Hundebesitzer, ein Tourist, gerät beim Versuch, seinen Vierbeiner zu retten, selbst in Gefahr. Die Feuerwehr Cochem kommt zur Hilfe. Hund und Besitzer überleben. Unsere Redaktion stellt sich die Frage, welche Regeln und Tipps beim Spaziergang mit dem Hund an und um Gewässer gelten und wie der Umgang mit Gefahrensituationen im Wasser ablaufen sollte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren