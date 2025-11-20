Tokio Hotel an der Mosel Was treiben Bill und Tom Kaulitz in Cochem? 20.11.2025, 12:13 Uhr

i Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz haben Cochem einen Besuch abgestattet. Annette Riedl / dpa / Illustration: Kevin Rühle. picture alliance/dpa

Von Hollywood an die Mosel: Die Kaulitz-Zwillinge, die mit ihrer Band Tokio Hotel berühmt wurden, machen Halt in Cochem. Nicht für ein Konzert, sondern aus ganz anderen Gründen. Was treibt sie her?

Die Kaulitz-Zwillinge in Cochem? Das kann doch gar nicht sein, oder? Doch. Jedenfalls erzählen Bill und Tom Kaulitz das in der neu erschienenen Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Gleich im allerersten Satz grüßt Tom die Hörer mit „Gumo Maus, heute hier aus dem schönen Cochem“.







