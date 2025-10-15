Schnelle, kurze Videos bei TikTok beeinflussen die Konzentrationsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Experten sprechen vom TikTok-Gehirn – und dem Verlust von Aufmerksamkeit und Geduld. Das wirkt sich auch auf den Schulunterricht aus.
Social-Media-Apps sind wie Süßes: Man will immer mehr davon – und verlernt, sich zu konzentrieren. Experten sprechen bereits vom TikTok-Gehirn bei Kindern und Jugendlichen. Wie wirkt sich das auf den Schulunterricht aus? Unter anderem darüber haben wir Monika Schüller-Diewald gesprochen.