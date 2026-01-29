Immobilien in Wittlich
Was sich im Wohnungsbau in Wittlich ändern soll
Das Archivbild aus dem Jahr 2022 zeigt eine Baustelle in der Kirchstraße in Wittlich. Foto: Christian Moeris
Christian Moeris

Wittlich diskutiert den „Bau-Turbo“. Die neue Regelung soll den Wohnungsbau beschleunigen. Doch welche Abweichungen sind möglich – und wie will die Stadt sie umsetzen?

Wohnraum schaffen: Das soll durch Sonderregelungen im Baugesetzbuch neuerdings schneller gehen. Im Oktober hatte der Bundestag den sogenannten „Bau-Turbo“ mit Stimmen der CDU und SPD verabschiedet. Mit der Neuregelung soll die Schaffung von Wohnraum in Deutschland beschleunigt werden.

