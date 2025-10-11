Hospizverein Cochem-Zell Was sagt man Sterbenden? 11.10.2025, 11:00 Uhr

i Der Welthospiztag sensibilisiert für Themen, die oft verdrängt werden: Es geht um das Lebensende, das Sterben, den Tod und die Trauer. Photographee.eu. Photographee.eu - stock.adobe.com

„Wenn man bei einem sterbenden Menschen ist, dann ist es auch gut für das eigene Leben“, sagt Thomas Werner. Der Seelsorger aus Zell ist ehrenamtlicher Sterbebegleiter. Über was spricht er mit Menschen, deren Leben sich dem Ende zuneigt?

Zum Welthospiztag am 11. Oktober haben wir mit dem Zeller Pfarrer Thomas Werner über sein Ehrenamt als Sterbebegleiter gesprochen. Er ist Vorsitzender des Christlichen Hospizvereins Cochem-Zell und sagt, dass die Lebenden viel aus den Gesprächen mit Sterbenden lernen können.







