Roman Keuthen organisiert den Verkauf der Burg Arras. Seine Mutter ist zwar die eingetragene Geschäftsführerin, doch der 66-Jährige kümmert sich – angesichts ihres Alters – um Pflege, Restaurierung und die Weitergabe der historischen Anlage.

Die Burg Arras befindet sich seit 1984 im Besitz der Familie Keuthen. Otto Keuthen erwarb das Anwesen einst aus Liebe zu seiner Frau. Die bereits erwachsenen Kinder wurden damals nicht in diese Entscheidung einbezogen, wie der Sohn berichtet. Nach nunmehr vier Jahrzehnten steht die Burg jetzt zum Verkauf – ein Schritt, der viele Fragen aufwirft.

Bei einem Rundgang gewährt Roman Keuthen unserer Zeitung Einblicke in die bewegte Geschichte der vergangenen Jahrzehnte und erläutert die Beweggründe für den bevorstehenden Verkauf. Der 66-Jährige, der die Burg seit Jahren restauriert und pflegt, berichtet von vielen Interessenten. Eine schnelle Abwicklung sei aber noch nicht in Sicht.

Roman Keuthen ist zwar nicht Eigentümer, trägt aber die Verantwortung, da die Geschäftsführerin Maria Keuthen inzwischen 92 Jahre alt ist. Der 66-Jährige ist gelernter Jursti, verbindet Fachwissen mit persönlichem Engagement. Im Interview spricht er über das Leben auf der Burg, den Erhalt des Anwesens und seine Wünsche an einen Nachfolger.

Aus welchen Gründen verkaufen sie die Burg Arras?

Die Burg Arras bringt viele Pflichten mit sich – organisatorisch, körperlich und finanziell. Diese Dinge wollen hellwach erledigt sein. Der familiäre Nachwuchs geht seinen eigenen erlernten Berufen nach, sodass die Abwicklung irgendwann begonnen werden muss. Der Erfolg kann allerdings noch auf sich warten lassen.

Wer hier oben arbeitet, merkt sehr schnell, dass das Wort „Eigentümer“ angesichts der langen Zeitspanne und der vielen Vorbesitzer nahezu bedeutungslos wird. Rechtlich gesehen handelt es sich natürlich um einen Verkauf, dennoch würde ich lieber von der Übertragung der Verantwortung sprechen, die der neue Sachwalter übernimmt. Denn wie bei einem Kind endet die Sorge nicht nach acht Stunden. Sie steckt unterschwellig in allem, was man tut – das ganze Jahr über, Tag und Nacht.

Wie lange ist die Burg in Ihrem Familienbesitz?

Seit 40 Jahren bemühen wir uns, den vielen Anforderungen hier gerecht zu werden. Meine Eltern haben die Burg 1984 nach einem längeren Prozess erworben.

Haben sie selbst auf der Burg gelebt, und wenn ja, wie fühlt sich das an?

Ich selbst habe nie dauerhaft auf der Burg gewohnt. Aber im Winter, wenn viel Schnee lag, habe ich mich über längere Zeit hier einquartiert. Dabei habe ich die Ruhe und Abgeschiedenheit wiederentdeckt. Denn es hat immer Vorteile, mit sich selbst zu sein, einfacher ist es aber, wenn einen der Ort hierzu einlädt.

Viele empfinden diesen Ort als „erhaben“. Und es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass hier einst die Kelten eine ringgeschützte Fluchtburg, die Römer eine bewachte Pferdestation und der Kaiser eine Burg errichtet haben. Das ist nichts, was man nachzulesen braucht – ein jeder kann es erahnen und erspüren.

Wie aufwendig sind der Erhalt und die Pflege einer Burg?

Die Pflege hört nie auf. Wenn man eine Sache erledigt hat, steht schon das Nächste an.

i Auch das Füttern der Fische darf auf der Burg Arras nicht zu kurz kommen. Michael Illjes

Was werden sie am meisten vermissen?

Darüber musste ich sehr lange nachdenken: wahrscheinlich nichts!

Haben Sie besondere Wünsche an den „Nachfolger“, der die Burg Arras erwerben möchte?

Der Erhalt der Bewohnbarkeit sichert den Bestand der Burg auch in Zukunft. Dazu gehört auch der ständige technische Unterhalt, der durch laufende Reparaturen sichergestellt wird. Anpassende Veränderungen lassen sich dabei nicht vermeiden. Persönlich würde ich es begrüßen, wenn Burgen mit moderner Energietechnik, wie zum Beispiel abseits stehenden Solaranlagen, ausgestattet werden. Das ist nicht nur wirtschaftlicher, sondern sendet auch ein Signal, dass man Geschichte bewahren und gleichzeitig moderne Wohnansprüche erfüllen kann.